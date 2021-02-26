Уголовное дело «филармонии» прекращено

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26 февраля 2021, 06:14

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск")

В связи с отсутствием состава преступления уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте челябинской филармонии закрыто.

Напомним, в 2019 году по подозрению в хищении бюджетных средств при проведении капитального ремонта в челябинской филармонии было возбуждено уголовное дело. Следствие выдвинуло версию о том, что исполнитель работ намеренно завышал стоимость строительных материалов. Отметим, стоимость контракта на капремонт здания филармонии составляла 4 235 724,3 рубля. Дело о мошенничестве касалось ремонта уборных. Средства на ремонт выделены из областного бюджета в рамках 207-миллионной субсидии для подготовки зданий Челябинска к саммитам-2020. В декабре надзорные органы обнаружили значительное завышение стоимости ремонта.

На сегодняшний день известно, что при ремонте челябинской филармонии факт хищения бюджетных средств не подтвердился. Появилась информация о том, что при составлении сметы произошла техническая ошибка, в связи с чем сумма на некоторые материалы продублировалась. Стоит отметить, что на момент проверки работы не были оплачены - растраты бюджетных средств по факту произойти не могло. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.



- Факт хищения при проведении ремонтных работ не подтвердился, - поснили в челябинском Минкульте. - Мы рады, что челябинская филармония сохранила свою репутацию. Ремонт выполнен качественно, все посетители филармонии могут в этом убедиться.