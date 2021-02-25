Губернатор Челябинской области провел заседание по ликвидации последствий стихии

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25 февраля 2021, 14:00

Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области

Глава региона Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихии, разбушевавшейся на Южном Урале на этой неделе.

Сегодня, 25 февраля, Алексей Текслер состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий, вызванных буранами, и шквалистым ветром.

Губернатор Текслер назвал самые важные направления в работе. Среди них: расчистка автомобильных дорог,восстановление электро- и теплоснабжения в тех населенных пунктах, где эта проблема остается актуальной, а также восстановление поврежденной кровли на административных зданиях, многоквартирных домах. Глава региона утвердительно заявил, что всем муниципалитетам расходы на ремонт кровель будут компенсированы.

- В настоящий момент в регионе завершились спасательные операции на автомобильных дорогах, вызволены из снежных заносов более 1 600 человек, в том числе около 100 детей, а также 324 автомобиля, включая автобусы. Было развернуто 16 пунктов временного размещения, куда направили порядка 600 человек, некоторые граждане еще остаются там, - отметили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на obzor174.ru на дорогах области продлено ограничение движения до 18.00 часов.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев пояснил, что снятие ограничений будет идти постепенно. Сначала откроется движение на региональных трассах, после откроют внутримуниципальные дороги.

Со слов министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц, на данный момент без электричества остались жители семи населенных пунктов, это 756 человек. Работы работы по восстановлению электроэнергии в этих территориях завершат уже сегодня.

Отметим, что без теплоснабжения оставались 11 многоквартирных жилых домов (двухэтажных) и 49 домов частного сектора Нязепетровска, но уже сейчас аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены. Дома поэтапно подключают к теплоснабжению.

- По итогам нужно будет сделать работу над ошибками. Есть понимание того, что мы должны быть более подготовлены к таким ситуациям, и сегодня нам нужно будет проанализировать все наши алгоритмы, сделать выводы вместе с главами и, соответственно, мы их с вами реализуем, - заявил губернатор в ходе оперштаба.