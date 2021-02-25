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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Краснодаре дважды за день замкнуло проводку на одной из улиц

, 12:38

В Краснодаре дважды за день замкнуло проводку на одной из улиц
ТИПИЧНЫЙ КРАСНОДАР

В Краснодаре замкнуло проводку на улице Тепличная, 96.

Очевидцы инцидента утверждают, что замыкание происходило дважды за один день. Свидетели опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как во все стороны летят искры.

В краевом ГУ МЧС уточнили, что пожара при этом не возникло. В ведомстве сказали следующее: "Короткое замыкание электропроводки без последующего горения". Пострадавших также нет.

Kub