Срочника-дезертира, пропавшего 16 лет назад, опознали после смерти

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 февраля 2021, 08:32 Источник: РИА Новости

машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Чите обнаружили тело солдата-дезертира, скрывавшегося более 16 лет. Об этом сообщили в четверг, 25 февраля, в главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

29 сентября 2020 года в частном доме в Чите было обнаружено тело мужчины. По словам хозяйки дома, это был ее гражданский муж. Однако документов погибшего женщина представить не смогла, сославшись на то, что якобы все они были утрачены во время пожара.

«При проверке по базе адресно-справочного учета гражданин с такими социально-демографическими данными не числился. Тело было дактилоскопировано и проверено по базе АДИС "Папилон". В результате проверки по криминалистическим (дактилоскопическим) учетам было выявлено совпадение с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего», - пояснили в ведомстве.

Также было проведено опознание тела по фотографии матерью разыскиваемого в Новосибирске. Женщина подтвердила, что это ее сын. Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении в связи со смертью.

По данным следствия, 20 сентября 2004 года призывник в п. Песчанка ушел с танкодрома в лес и в подразделение больше не вернулся. В ведомстве рассматривали различные версии, в том числе убийство сослуживцами, утопление в техническом водоеме - танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни одна из версий не подтвердилась. Тогда в ходе сбора материалов были запрошены сведения о дактилоскопической регистрации солдата, а затем и сама дактилоскопическая карта, которая в дальнейшем была направлена для постановки на учет в информационный центр УВД по Забайкальскому краю.