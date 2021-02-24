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В Кирове задержали мужчину, пнувшего пенсионера с тростью

, 21:23 Источник: РИА Новости

В Кирове задержали мужчину, пнувшего пенсионера с тростью
фото: сайт МВД РФ

В Кирове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пнул пожилого инвалида ногой. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ в среду, 24 февраля.

33-летнего нарушителя задержали, он доставлен в отделение полиции. Мужчина признался, что у него есть судимость за кражу. Говоря о причине своего поступка, задержанный заявил, что пенсионер якобы протянул руку в сторону его жены. По его словам, он готов извиниться. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

На кадрах с камеры видеонаблюдения в автобусе видно, что инвалид заходит в транспорт, после чего получает удар ногой в спину и падает.

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