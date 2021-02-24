В Бийске умер второй пострадавший при ЧП на ТЭЦ 18 февраля
24 февраля 2021, 13:05
В Бийске скончался второй человек, пострадавший при вспышке угольной пыли на ТЭЦ 18 февраля. На прошлой неделе в четверг вечером на Бийской ТЭЦ произошел сбой работы оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов.
Вспыхнула пыле-воздушная смесь. В результате два человека получили тяжелое ожоги. К лечению пострадавших привлекали специалистов ожогового центра.
Сибирская генерирующая компания в своем телеграм-канале сегодня утром сообщила о первой смерти пострадавшего, а через несколько часов и о смерти второго человека.
Компания пообещала помочь семьям погибших и принесла им соболезнования. Причины происшествия на ТЭЦ в Бийске выясняет специально созданная комиссия.
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