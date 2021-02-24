В Челябинской области из снежного плена спасли детскую хоккейную команду

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24 февраля 2021, 11:55

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Хоккейная команда из 20 юных спортсменов возвращалась с соревнований из Златоуста . Автобус, на котором ехали юные спортсмены, застрял в сугробе.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на up74.ru начинающие хоккеисты вчера, 23 февраля двигались по областной автодороге Южноуральск - Магнитогорск. Известно, что на 1-м километре детский автобус остановили инспекторы ДПС. Водитель был предупрежден об опасности движения по трассе. Сотрудники ДПС рекомендовали водителю остановиться в Южноуральске, но автобус продолжил путь.

В результате, около полуночи в дежурную часть управления госавтоинспекции по Челябинской области поступил сигнал, что под Южноуральском в снежном сугробе застрял автобус с детьми. Полицейские и волонтеры обнаружили автобус на 10-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск. В связи с тем, что достать транспортное средство из сугроба не представлялось возможным, детей и водителя вывозили на машинах добровольных помощников. На данный момент жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Стоит отметить, что спасали юных хоккеистов те же инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский», которые совсем недавно были поощрены губернатором Алексеем Текслером, за то, что не допустили ДТП с участием детей-пассажиров. Напомним, 4 января инспекторы ДПС преградили путь транспортному средству, выехавшему на полосу встречного движения и закрыли своей машиной автобус с детьми.