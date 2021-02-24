В Горно-Алтайске горит торговый центр, посетители спасаются от огня, выпрыгивая из окон

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 февраля 2021, 08:55 Источник: URA.RU

vk.com/ura_ru

В Горно-Алтайске в среду, 24 февраля, загорелся торговый центр «Ткацкий-1». Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров. Для борьбы с огнем задействовано максимальное количество сил и средств — две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы.

По данным спасателей, люди из загоревшегося торгового центра эвакуировались самостоятельно. В пресс-центре МЧС по Республике Алтай сообщили, что информации о пострадавших пока нет. На месте работает глава региона Олег Хорохордин.

В соцсетях пишут, что некоторые посетители спасались от огня, выпрыгивая из окон второго этажа ТЦ.

В интернет попало видео инцидента.