С заснеженных дорог Челябинской области спасено около 800 человек

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24 февраля 2021, 07:39

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск").

По информации ГУ МЧС по Челябинской области в результате спасательных операций на дорогах региона из снежного капкана удалось вырвать почти 800 человек.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на cheltoday.ru из заносов на дорогах достали 223 легковых автомобиля. Из снежного плена эвакуировано 776 человек. Около 500 из них доставили в пункты временного размещения.



Известно, что сегодня, в 08.25 на подмогу в Пластовский район отправились группы Уральского учебно-спасательного центра. Это 16 человек и четыре единицы техники.



Как сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области в Чесме созданы пункты временного размещения в двух детских садиках. На данный момент там получают помощь 200 человек. Еще 106 спасенных, среди которых 10 детей, доставили в пункт временного размещения в Агаповском районе. В пункте временного размещения Верхнеуральского района ждут прекращения буйств стихии 117 человек, в том числе 21 ребенок. В Варненском районе во временном приюте пережтдают непогоду 75 человек.