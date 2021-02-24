В Благовещенске женщина погибла в ДТП, пытаясь скрыться на своем автомобиле от экипажа ГИБДД

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 февраля 2021, 08:21 Источник: asn24.ru

кадр видео

В Благовещенске в ночь на 24 февраля молодая женщина погибла, пытаясь скрыться на своем автомобиле Nissan March от экипажа ДПС. Два человека пострадали. ДТП произошло на пересечении улиц Октябрьской и Политехнической.

В дежурную часть города Благовещенска поступила информация, что женщина, находящаяся за рулем Nissan, совершила ДТП и скрылась с места происшествия. За рулем иномарки находилась 33-летняя автоледи. Пострадали водитель и пассажир Nissan Teana.

Экипаж ДПС обнаружил автомобиль, указанный в ориентировке, в нескольких кварталах от места аварии.

Требование полиции остановиться женщина проигнорировала, попыталась скрыться, началась погоня.На улице Октябрьской Nissan March столкнулся с автомобилем Nissan Teana, женщина - водитель первой машины погибла, водитель и пассажир второй машины травмированы.

По сведениям полиции, погибшая женщина ранее привлекалась по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По факту ДТП ведется доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.