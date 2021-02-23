Прокуратура: трое детей могли погибнуть при пожаре в Новосибирске

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 февраля 2021, 10:47 Источник: ТАСС

пожар, pixabay.com

Сотрудники прокуратуры Новосибирской области утром во вторник, 23 февраля, сообщили, что трое детей могли погибнуть в результате пожара в частном доме, расположенном в Кировском районе Новосибирска.

Согласно последней информации, один дом в Кировском районе сгорел, а еще три здания в настоящий момент продолжают гореть.

Предполагается, что в результате возгорания погибли трое детей, однако их тела пока не нашли. Информации о том, что стало причиной распространения пожара не поступало. На месте происшествия работают пожарные и другие сотрудники экстренных служб.