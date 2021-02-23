Прокуратура: трое детей могли погибнуть при пожаре в Новосибирске

Сотрудники прокуратуры Новосибирской области утром во вторник, 23 февраля, сообщили, что трое детей могли погибнуть в результате пожара в частном доме, расположенном в Кировском районе Новосибирска.
Согласно последней информации, один дом в Кировском районе сгорел, а еще три здания в настоящий момент продолжают гореть.
Предполагается, что в результате возгорания погибли трое детей, однако их тела пока не нашли. Информации о том, что стало причиной распространения пожара не поступало. На месте происшествия работают пожарные и другие сотрудники экстренных служб.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.