Житель Приморья госпитализирован после нападения медведицы

Житель Приморья попал в больницу после того, как на него в районе бухты Шепалово у поселка Врангель напала медведица. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в краевом УМВД РФ.
Согласно последним данным, 58-летний житель поселка Врангель сообщил о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения животного. Врачи выявили у пациента укушенную рану левой голени, а также закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги.
К настоящему моменту на место случившегося выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. В ближайшее время с охотниками и местными жителями будет проведена беседа о том, что на опасный участок побережья выходить нельзя.
Есть данные о том, что медведица, о которой идет речь, родила медвежонка и напала на мужчину, защищая своего детеныша.
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