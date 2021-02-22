Житель Приморья госпитализирован после нападения медведицы

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22 февраля 2021, 10:14 Источник: РИА "Новости"

медведь, pixabay.com

Житель Приморья попал в больницу после того, как на него в районе бухты Шепалово у поселка Врангель напала медведица. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в краевом УМВД РФ.



Согласно последним данным, 58-летний житель поселка Врангель сообщил о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения животного. Врачи выявили у пациента укушенную рану левой голени, а также закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги.

К настоящему моменту на место случившегося выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. В ближайшее время с охотниками и местными жителями будет проведена беседа о том, что на опасный участок побережья выходить нельзя.

Есть данные о том, что медведица, о которой идет речь, родила медвежонка и напала на мужчину, защищая своего детеныша.