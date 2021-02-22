Кемеровские полицейские не отправили группу реагирования в квартиру, где угрожали девушке

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22 февраля 2021, 08:29 Источник: ТАСС

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Кемерово двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в халатности после того, как они не отправили группу реагирования на вызов. Во время дежурства в январе 2020 правоохранители получили сигнал о том, что в одном из домов громко кричит 23-летняя девушка.

«По версии следствия, 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции Ленинский УМВД по г. Кемерово, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного дома драка и слышны крики женщины. Полицейские не отправили группу на проверку данной информации», - пояснили в пресс-службе СК РФ.

В результате халатных действий полицейских в указанной квартире была убита 23-летняя девушка. Действия злоумышленников не были оперативно пресечены.

Служебная проверка показала, что в полицию поступило сразу несколько сообщений от жителей дома, где произошло убийство. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители обвиняемых, уточнили в МВД. Однако вину полицейские не признали. Дело будет рассматриваться в суде.