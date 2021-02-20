В Красной Поляне заблудился лыжник, его спасли

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20 февраля 2021, 15:12

пресс-служба "Кубань-СПАС"

Вчера, 19 февраля, в Красной Поляне заблудился лыжник.



Турист приехал на курорт из Красноярского края. Он решил спуститься на лыжах с территории "Розы Хутор" в зону катания "Лаура" ГТЦ "Газпром" вдоль опор канатной дороги "Олимпия", однако по итогу заблудился и не смог найти обратный путь.



На поиски мужчины отправились сотрудники отряда "Кубань-СПАС". Лыжника нашли в районе Сулимовского ручья. Предварительно его местоположение смогли вычислить благодаря отправленной по Интернету геолокации. Туристу помогли выйти из леса и отвезли его к конечной остановке "Роза Хутора". Медицинская помощь лыжнику не потребовалась.