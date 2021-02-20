При обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики один человек погиб, есть пострадавшие

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20 февраля 2021, 08:39

фото с сайта СКР

Обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на субботу, 20 февраля. В результате ЧП один человек погиб. Два работника предприятия выбрались из-под завалов самостоятельно. Спасатели ведут поиски еще двух человек.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, площадь обрушения в цеху составила порядка 1 тысячи квадратных метров.

Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. По данным ТАСС, обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании велись ремонтные работы по усилению конструкций.

Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин обрушения на предприятии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по

статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".



Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала "Норникеля".