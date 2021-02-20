При обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики один человек погиб, есть пострадавшие

Обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на субботу, 20 февраля. В результате ЧП один человек погиб. Два работника предприятия выбрались из-под завалов самостоятельно. Спасатели ведут поиски еще двух человек.
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
По данным МЧС, площадь обрушения в цеху составила порядка 1 тысячи квадратных метров.
Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. По данным ТАСС, обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании велись ремонтные работы по усилению конструкций.
Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин обрушения на предприятии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по
статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала "Норникеля".