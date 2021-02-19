ДТП в Египте: среди пострадавших шесть россиян

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 февраля 2021, 17:02

Египет, фото: pixabay.com

Туристический автобус попал в аварию на трассе в Египте. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько граждан России и Украины. Три человека госпитализированы.

Угрозы жизни российским гражданам нет, и они возвращаются в свои отели.

Автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир. Всего в автобусе находилось до 60 пассажиров. Другие подробности ДТП пока не сообщаются.