ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

ДТП в Египте: среди пострадавших шесть россиян

, 17:02

ДТП в Египте: среди пострадавших шесть россиян
Египет, фото: pixabay.com

Туристический автобус попал в аварию на трассе в Египте. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько граждан России и Украины. Три человека госпитализированы.

Угрозы жизни российским гражданам нет, и они возвращаются в свои отели.

Автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир. Всего в автобусе находилось до 60 пассажиров. Другие подробности ДТП пока не сообщаются.

НС

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью