Во Владивостоке 11-летний школьник спас друга, провалившегося под лед озера

Начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин наградил 11-летнего школьника, который вытащил провалившегося под лед на озере во Владивостоке друга, грамотой за спасение утопающего.
Происшествие случилось 7 февраля в районе станции Моргородок на озере Чан. 11-летний Платон Полевщиков увидел, как его 10-летний друг Владимир, катавшийся на коньках по льду озера, не заметил полынью, присыпанную снегом, упал в воду и начал тонуть. Мальчик бросился на помощь товарищу и помог ему выбраться.
Начальник краевого главка МЧС Роман Чурсин вручил храброму школьнику грамоту, поблагодарил его за спасение жизни ребенка, а его родителей – за воспитание сына. Он добавил, что в ведомстве не могли пройти мимо и не отметить этот геройский поступок.
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