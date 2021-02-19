ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Во Владивостоке 11-летний школьник спас друга, провалившегося под лед озера

, 10:46 Источник: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке 11-летний школьник спас друга, провалившегося под лед озера
лед на озере, pixabay.com

Начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин наградил 11-летнего школьника, который вытащил провалившегося под лед на озере во Владивостоке друга, грамотой за спасение утопающего.

Происшествие случилось 7 февраля в районе станции Моргородок на озере Чан. 11-летний Платон Полевщиков увидел, как его 10-летний друг Владимир, катавшийся на коньках по льду озера, не заметил полынью, присыпанную снегом, упал в воду и начал тонуть. Мальчик бросился на помощь товарищу и помог ему выбраться.

Начальник краевого главка МЧС Роман Чурсин вручил храброму школьнику грамоту, поблагодарил его за спасение жизни ребенка, а его родителей – за воспитание сына. Он добавил, что в ведомстве не могли пройти мимо и не отметить этот геройский поступок.

ЕТ

В мире

Аналитик Коротченко: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру

Аналитик Коротченко: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру

В случае нападения Киева на непризнанные ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Игорь Коротченко, российский военный аналитик.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью