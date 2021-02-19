Во Владивостоке 11-летний школьник спас друга, провалившегося под лед озера

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19 февраля 2021, 10:46 Источник: ГУ МЧС России по Приморскому краю

лед на озере, pixabay.com

Начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин наградил 11-летнего школьника, который вытащил провалившегося под лед на озере во Владивостоке друга, грамотой за спасение утопающего.

Происшествие случилось 7 февраля в районе станции Моргородок на озере Чан. 11-летний Платон Полевщиков увидел, как его 10-летний друг Владимир, катавшийся на коньках по льду озера, не заметил полынью, присыпанную снегом, упал в воду и начал тонуть. Мальчик бросился на помощь товарищу и помог ему выбраться.

Начальник краевого главка МЧС Роман Чурсин вручил храброму школьнику грамоту, поблагодарил его за спасение жизни ребенка, а его родителей – за воспитание сына. Он добавил, что в ведомстве не могли пройти мимо и не отметить этот геройский поступок.