В машину спикера горсовета Красноярска кинули пиротехнический заряд

Неизвестный мужчина кинул зажжённое пиротехническое изделие в автомобиль спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажжённое пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов», - пояснили в ведомстве.
Собеседник уточнили, что речь идет не о фейерверке.
В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения.
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