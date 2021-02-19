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В машину спикера горсовета Красноярска кинули пиротехнический заряд

, 10:32 Источник: ТАСС

В машину спикера горсовета Красноярска кинули пиротехнический заряд
полиция, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Неизвестный мужчина кинул зажжённое пиротехническое изделие в автомобиль спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажжённое пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов», - пояснили в ведомстве.

Собеседник уточнили, что речь идет не о фейерверке.

В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения.

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