ФСБ и СК РФ задержали вице-мэра Челябинска Олега Извекова

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18 февраля 2021, 16:37 Источник: РИА Новости

Олег Извеков, фото: официальный сайт Администрации города Челябинска

Сотрудники ФСБ и регионального управления СК РФ задержали вице-мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе областного ГУ ФСБ.

По данным следствия, Извекова подозревают в получении от предпринимателя более 400 тысяч рублей «за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта». Однако обвинение вице-мэру пока не предъявили и не назначили меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Олега Извекова назначили вице-мэром Челябинска 26 февраля 2020 года. С августа 2011 до ноября 2015 он работал коммерческим директором, заместителем директора челябинского филиала ОАО «Ростелеком», также занимал руководящие посты в «Айзет-Телеком Урал», «Ростелекоме» и «Ростехе».