На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой

Поезда перестали ходить на участке от "Красногвардейской" до "Автозаводской" станции московского метрополитена. В обратном направлении поезда ходили с задержкой, интервалы между ними были увеличены.
Это случилось из-за падения женщины на рельсы на станции "Царицыно". Ее удалось спасти. движение на линии восстановлено. Для вхождения в привычный график поездам потребуется время, отметили в пресс-службе.
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