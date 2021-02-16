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На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой

, 21:04

На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Поезда перестали ходить на участке от "Красногвардейской" до "Автозаводской" станции московского метрополитена. В обратном направлении поезда ходили с задержкой, интервалы между ними были увеличены.

Это случилось из-за падения женщины на рельсы на станции "Царицыно". Ее удалось спасти. движение на линии восстановлено. Для вхождения в привычный график поездам потребуется время, отметили в пресс-службе.

НС

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