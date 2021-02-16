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В Москве спасен мужчина, перенесший 5 клинических смертей за ночь

, 20:27

В Москве спасен мужчина, перенесший 5 клинических смертей за ночь
скорая, фото: pixabay.com

В столице медики смогли спасти пациента, который перенес пять клинических смертей за одну ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы.

47-летний мужчина почувствовал сильную боль в сердце. Он сразу же вызвал "скорую помощь". Когда приехали медики, у него произошла первая клиническая смерть. По пути в больницу у мужчины еще дважды останавливалось сердце.
Уже в больнице Виноградова наступила четвертая клиническая смерть. Пятый раз пациента спасали во время операции.

Мужчине был установлен специальный тент в сердечную артерию. Теперь он поправляется.

НС

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