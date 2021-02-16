В Сочи неизвестные отравили нескольких собак

В Сочи жестоко отравили нескольких собак. Об инциденте сообщили свидетели в соцсетях.
Публикации в интернете появились 15 февраля. На выложенных видеозаписях видно, что собаки умирают в судорогах. Причём перед этим они едят какую-то пищу. Очевидцы считают, что еда была отравлена.
Сочинцы сообщили, что двух собак отвезли к ветеринарам, но спасти успели только одну. Второй помочь уже не представлялось возможным.
В полиции курорта рассказали, что получили информацию о происшествии и инициировали проверку. "Устанавливается достоверность изложенной информации и лица, причастные к жестокому обращению с животными", – уточнили в пресс-службе УВД по Сочи.
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