В Сочи неизвестные отравили нескольких собак

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16 февраля 2021, 17:37

T.ME/GORODSOCHI

В Сочи жестоко отравили нескольких собак. Об инциденте сообщили свидетели в соцсетях.



Публикации в интернете появились 15 февраля. На выложенных видеозаписях видно, что собаки умирают в судорогах. Причём перед этим они едят какую-то пищу. Очевидцы считают, что еда была отравлена.



Сочинцы сообщили, что двух собак отвезли к ветеринарам, но спасти успели только одну. Второй помочь уже не представлялось возможным.



В полиции курорта рассказали, что получили информацию о происшествии и инициировали проверку. "Устанавливается достоверность изложенной информации и лица, причастные к жестокому обращению с животными", – уточнили в пресс-службе УВД по Сочи.