В Москве школьница получила травмы после схода снега с крыши дома

16-летняя московская школьница в минувший понедельник, 15 февраля, получила травмы от упавшего с крыши снега. Столичная прокуратура к настоящему моменту начала проверку по факту случившегося.
Согласно последней информации, происшествия случилось накануне на улице 7-я Парковая. 16-летняя девочка получила травмы в результате схода снега с крыши одного из жилых домов. После данного инцидента школьница обратилась за медицинской помощью.
Уточняется, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего.
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