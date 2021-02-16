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В Москве школьница получила травмы после схода снега с крыши дома

, 10:37 Источник: РИА "Новости"

В Москве школьница получила травмы после схода снега с крыши дома
сосульки, pixabay.com

16-летняя московская школьница в минувший понедельник, 15 февраля, получила травмы от упавшего с крыши снега. Столичная прокуратура к настоящему моменту начала проверку по факту случившегося.

Согласно последней информации, происшествия случилось накануне на улице 7-я Парковая. 16-летняя девочка получила травмы в результате схода снега с крыши одного из жилых домов. После данного инцидента школьница обратилась за медицинской помощью.

Уточняется, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего.

ЕТ

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