Электричка «Фрязево – Москва» сбила девочку

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15 февраля 2021, 11:41 Источник: РИА Новости

ж/д пути, фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что электричка сбила девочку на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Москве. Организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, сегодня, в районе станции Лось электропоездом сообщением "Фрязево - Москва", травмирована девочка 2006 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», - пояснила она.

Марковская отметила, что следствие организовало комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей контролировать местонахождение детей и проводить с ними разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля.