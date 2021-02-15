Опубликованы кадры жесткого ДТП в Волгограде

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15 февраля 2021, 10:45 Источник: v1.ru

инспектор ДПС, фото: Замир Усманов/Global Look Press

В понедельник, 15 февраля, в Советском районе Волгограда на остановке общественного транспорта «Нефтяник» столкнулись маршрутка и автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

«По предварительной информации, около 08:30 водитель маршрутного такси 70А на автомобиле «Форд-Транзит», двигаясь по проспекту Университетскому, напротив дома № 52, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автобусом ЛИАЗ, который следовал по маршруту общественного транспорта № 25», - пояснили в ведомстве.

Пассажиры маршрутки рассказали, что удар был очень сильным, ни все остались живы. Одна из местных жительниц отметила, что до сих пор не может отойти от шока и страха.

«Сразу после аварии из маршрутки и автобуса выпустили людей, одного человека выносили на руках, он лежал на земле. И автобус, и маршрутка были полные, час пик ведь. Вызвали скорую, люди почти сразу стали расходиться, вроде бы сильно никто не пострадал», - поделился другой собеседник. Он добавил, что сам момент столкновения не видел.

Есть информация, что в результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров автомобиля «Форд-Транзит». На месте происшествия работают экипажи ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

фото: ГУ МВД России по Волгоградской области