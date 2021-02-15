В Казахстане в ДТП на трассе Алма-Ата - Усть-Каменогорск погибли семь человек
15 февраля 2021, 10:41
В Казахстане семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на 342 километре автодороги Алма-Ата - Усть-Каменогорск. Страшная авария произошла в минувшее воскресенье.
В полиции Алма-Атинской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashai, не справившись с управлением, допустил столкновение со стоявшей на обочине трассы фурой.
Volvo. Погибли водитель и четыре пассажира машины Nissan, водитель и пассажир фуры. Шестеро скончались на месте аварии, одного повезли в больницу. Личности погибших устанавливаются. По факту этого ДТП начато досудебное расследование.
Аварию обсуждают в соцсети. Очевидцы уточнили, что она случилась между селами Кызылагаш и Сагабуен в Аксуском районе.
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