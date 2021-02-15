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В Нижегородской области провал почвы на глубину пять метров произошёл в деревне Бабасово

, 07:54

В Нижегородской области провал почвы на глубину пять метров произошёл в деревне Бабасово
фото с сайта МЧС

В Нижегородской области в воскресенье, 14 февраля, вечером посреди деревни Бабасово Павловского района почва под асфальтом ушла вниз на пять метров. О провале земли в деревне сообщили сотрудники регионального МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 21:15.

Карстовый провал длиной около 10 метров и глубиной примерно пять метров образовался посреди деревни.
По уточненной информации спасателей МЧС, провал образовался в трех метрах от дачного дома и в ста метрах от ближайшего жилого дома. Погибших, пострадавших нет. Угрозы населенному пункту Бабасово нет.

Специалисты выясняют причину образования карстового провала в деревне Нижегородской области.

ИЧ

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