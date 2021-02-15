В Нижегородской области провал почвы на глубину пять метров произошёл в деревне Бабасово
15 февраля 2021, 07:54
В Нижегородской области в воскресенье, 14 февраля, вечером посреди деревни Бабасово Павловского района почва под асфальтом ушла вниз на пять метров. О провале земли в деревне сообщили сотрудники регионального МЧС.
Сообщение об инциденте поступило в 21:15.
Карстовый провал длиной около 10 метров и глубиной примерно пять метров образовался посреди деревни. По уточненной информации спасателей МЧС, провал образовался в трех метрах от дачного дома и в ста метрах от ближайшего жилого дома. Погибших, пострадавших нет. Угрозы населенному пункту Бабасово нет.
Специалисты выясняют причину образования карстового провала в деревне Нижегородской области.
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