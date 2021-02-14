В Петербурге ушедшую из дома девочку без верхней одежды нашли мертвой на детской площадке

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14 февраля 2021, 13:48 Источник: РИА Новости

лавочка, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что несовершеннолетняя девочка, ушедшая из дома рано утром в воскресенье, 14 февраля, в Колпинском районе Санкт-Петербурга, была найдена спустя два часа на детской площадке без сознания.

«В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке», - пояснил собеседник.

Пока точная причина смерти неизвестна. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.