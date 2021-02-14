В Людиново Калужской области под завалами рухнувшей кровли автомастерской найдено тело второго человека

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14 февраля 2021, 12:18 Источник: МЧС

фото с сайта МЧС

В Калужской области в Людиново в субботу, 13 февраля, в 22:55 мск при в ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тело второго погибшего. Обрушение кровли произошло в Людиново в неэксплуатируемом строении, в котором местный предприниматель занимался ремонтом автотранспорта.

Кровля здания вчера утром рухнула из-за большого скопления снега. В 12:20 мск в ходе разбора завалов найдено тело первого погибшего мужчины – 60-летнего предпринимателя.

На месте ЧП работали 144 человека и 27 единиц техники, в том числе кинологи с тремя собаками и психологи МЧС России Главного управления МЧС России по Калужской области.

В 18.30 на помощь прибыл сводный отряд спасателей ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России» и приступил к разбору завалов. По состоянию на 21.00 с места обрушения вывезено 97 кубометров снега и мусора, разобраны конструкции на площади 90 кв. метров.

Спасатели будут работать на месте происшествия сегодня до вечера.