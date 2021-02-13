В Екатеринбурге бесследно пропал журналист Алексей Кузнецов

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13 февраля 2021, 20:44

Алексей Кузнецов, фото из Facebook.com

Журналист, ведущий на канале «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов пропал без вести в ночь с 11 на 12 февраля.

Об исчезновении телеведущего сообщили его коллеги.

В последний день, когда его видели, у Кузнецова сломался автомобиль, ему пришлось задержаться на работе до поздна. В полночь Кузнецов вышел на улицу, оставив на столе свои вещи и документы. Телефоны также остались в кабинете журналиста.

Директор телеканала Евгений Губко рассказал, что Алексей Кузнецов покинул офис в 0.43. Работал ночью. Все ключи, паспорт, сумка, с которой он не расстается, карты все – все это в офисе оставил.

Судя по записи камер видеонаблюдения, он в мертвую зону вошел, и никто больше его не видел

Дозвониться ему никто не может. По словам Губко, Кузнецов работает на телеканале около четырех месяцев и занимается освещением тематики, связанной с ФСИН, - передает РИА Новости.

По данным портала Е1, в районе полуночи Кузнецову кто-то позвонил по телефону. Алексей выскочил на улицу и больше на связь не выходил, и его никто не видел.

Коллеги Кузнецова рассказали, что журналист живет в Первоуральске. Ему 40 лет, рост мужчины 185 сантиметров, сообщает URA.RU.