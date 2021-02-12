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Олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов пропал в Подмосковье

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов пропал в Подмосковье
Александр Блинов, фото: vk.com

Под Можайском пропал олимпийский чемпион 1980 года в командном троеборье, заслуженный мастер спорта СССР Александр Иванович Блинов. Три дня с ним нет связи, 66-летнего мужчину начали искать волонтеры и полиция.

Последний раз его видели в деревне Андреевское в местном магазине. Он собирался в Можайск, но опоздал на автобус.
Алексей Иванович на здоровье, по словам дочери, не жаловался, посещал конно-спортивный клуб, собирался открыть школу конно-верховой езды.

НС

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