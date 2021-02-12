Женщина на автомобиле сорвалась с моста. Останавливалось движение всех электропоездов между Тверью и Москвой

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12 февраля 2021, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

падение автомобиля, Фото:Подслушано на железной дорогеВКонтакте

На Октябрьской железной дороге сегодня между Тверью и столицей остановились электропоезда. Причиной этого стало дорожно-транспортное происшествие, которое произошло возле станции Фроловское.

С дорожного моста слетел легковой автомобиль. Обломки ограждения рухнули на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети. "Ехала на работу, гололед. Меня занесло. Просто чудом выжила", - рассказала водитель внедорожника.

В настоящий момент на линии Москва–Тверь движение поездов полностью восстановлено в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе РЖД.