Женщина на автомобиле сорвалась с моста. Останавливалось движение всех электропоездов между Тверью и Москвой
12 февраля 2021, 18:26[ «Аргументы Недели» ]
На Октябрьской железной дороге сегодня между Тверью и столицей остановились электропоезда. Причиной этого стало дорожно-транспортное происшествие, которое произошло возле станции Фроловское.
С дорожного моста слетел легковой автомобиль. Обломки ограждения рухнули на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети. "Ехала на работу, гололед. Меня занесло. Просто чудом выжила", - рассказала водитель внедорожника.
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