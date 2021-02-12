В центре Краснодара устраняют аварию на теплосетях

Сегодня днём, 12 февраля, глава Краснодара Евгений Первышов в своём telegram-канале написал о произошедшей утром аварии на теплосетях.
Мэр рассказал, что в зоне отключения оказались 238 многоквартирных домов, 27 соцобъектов, без тепла остались тысячи людей. Первышов поручил в максимально сжатые сроки устранить неполадки: работникам коммунальных служб поставили задачу разобраться с аварией за 6 часов.
Для этих целей от теплоснабжения и горячей воды временно отключат жилые дома и соцобъекты в центральной части Краснодара. В пресс-службе мэрии пояснили что неполадка произошла на теплотрассе "ТЭЦ — Центр города".
"Впереди холода, к концу дня ожидается понижение температуры", — подчеркнул Первышов и заявил, что тепло необходимо вернуть в дома жителей до похолодания.
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