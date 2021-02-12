В башкирских магазинах обнаружили девять килограммов паштета с геномом чумы

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12 февраля 2021, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tuvest.ru

бутерброд, фото: pixabay.com

В трех магазинах крупной торговой сети города Туймазы (Республика Башкортостан) изъяли около девяти килограммов печёночного паштета, произведённого в Белгородской области. Исследование показало, что в продукте содержится геном африканской чумы свиней.

Начальник ветеринарной станции Туймазинского района и города Октябрьский Ильгиз Насибуллин заявил, что данная продукция из магазинов города вывезена и уничтожена. По его словам, тем людям, которые успели приобрести товар и попробовать, паниковать не стоит, поскольку этот вирус не опасен для человека. Однако врач посоветовал не кормить животных пищевыми отходами, а давать им специализированные корма, чтобы избежать эпидемии.

Отмечается, что дополнительные меры по мониторингу и отбору проб поступающей в регион продукции были предприняты после нескольких обращений местных жителей. По республике объемы снятого с продажи товара составили более 500 килограммов.