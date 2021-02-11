С балкона квартиры актрисы Татьяны Горошиной в Москве упал друг ее сына

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11 февраля 2021, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

скорая, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пострадавшего жителя Москвы обнаружили под окнами дома на Новом Арбате. В результате падения мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

Мужчина выпал с балкона квартиры заслуженной артистки РСФСР Татьяны Яковенко (Горошиной). Как пишут СМИ, там сейчас живет ее сын. В ночь на 11 февраля в квартире была вечеринка. Один из ее участников сказал, что идет спать, а через какое-то время его обнаружили под окнами.

Как рассказал охранник, друзья не были сильно пьяными или неадекватными. Скорее всего, молодой человек накурился кальяна и вышел на балкон вдохнуть свежего воздуха. И у него закружилась голова.