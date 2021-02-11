В Новороссийске по факту незаконной вырубки ясеней возбудили уголовное дело

В Новороссийске, по материалам прокуратуры города-героя, возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев.
Сотрудники ведомства проводили проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. В ходе оперативного мероприятия правоохранители обнаружили, что на земле, которая прилегает к особо охраняемой природной территории "Пионерская роща", без соответствующего разрешения вырубили 22 ясеня.
Ущерб, по предварительным подсчётам, оценивается в сумму, превышающую миллион рублей. В ближайшее время будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле прокуратуры.
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