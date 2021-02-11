На Южном Урале задержали начальника отдела полиции

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11 февраля 2021, 04:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото из архива (Южноуральская панорама)

Стало известно, что в превышении должностных полномочий подозревается начальник одного из отделов полиции города Магнитогорска

Как сообщает Корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на obzor174.ru следственными органами уже возбуждено уголовное дело. Полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На данный момент следствием установлено, что в апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую.

- Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, - пояснили в Следственном управлении СКР по региону.