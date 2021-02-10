В районе Утриша с горы эвакуировали двух туристок

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10 февраля 2021, 17:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба "Кубань-СПАС"

Недалеко от села Большой Утриш вчера, 9 февраля, спасатели эвакуировали двух девушек.



Дамы в сопровождении молодых людей пошли на прогулку по крутому склону, дошли до смотровой площадки, однако спуститься не смогли. Парни хотели помочь спутницам, но попытки не увенчались успехом, — рассказали в пресс-службе "Кубань-СПАС". Молодыми людьми было принято решение обратиться за помощью к спасателям.



На место происшествия выехали сотрудники Анапского отряда. При помощи альпинистского снаряжения, специалисты эвакуировали девушек в безопасное место и сопроводили компанию к их машине. Никто не пострадал.