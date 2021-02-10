Стало известно о возможной пропаже туристов из Москвы на перевале Дятлова

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10 февраля 2021, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru

горы, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщили, что на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы. Собеседник отметил, что они должны были уехать на поезде в 8 часов утра, но до сих пор не вернулись и не выходят на связь.

В издании говорится, что восемь человек специально приехали на перевал Дятлова, чтобы почтить память знаменитой туристической группы, которая погибла при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года.

«В данный момент на перевале Дятлова зарегистрированы три туристический группы. Все они находятся на связи. Информации об исчезновении тургруппы не поступало», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.