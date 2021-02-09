В Москве грузовик сбил двух человек на пешеходном переходе

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9 февраля 2021, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дептранс Москвы

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве во вторник, 9 февраля, вечером грузовой автомобиль наехал на двух человек на пешеходном переходе на Большой Переяславской улице в районе дома номер 50 . На месте работают городские службы.

Информацию о ДТП распространила пресс-служба столичного департамента транспорта. По данным ГИБДД, девушка, пострадавшая в аварии, от госпитализации отказалась. Состояние здоровья второго пешехода не уточняется.

На место происшествия прибыли полиция и медики. Автомобиль был перемещен к обочине, движению он не мешал.

Видео ДТП попало в соцсеть.