ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве грузовик сбил двух человек на пешеходном переходе

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дептранс Москвы

В Москве грузовик сбил двух человек на пешеходном переходе
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве во вторник, 9 февраля, вечером грузовой автомобиль наехал на двух человек на пешеходном переходе на Большой Переяславской улице в районе дома номер 50 . На месте работают городские службы.

Информацию о ДТП распространила пресс-служба столичного департамента транспорта. По данным ГИБДД, девушка, пострадавшая в аварии, от госпитализации отказалась. Состояние здоровья второго пешехода не уточняется.
На место происшествия прибыли полиция и медики. Автомобиль был перемещен к обочине, движению он не мешал.

Видео ДТП попало в соцсеть.

ИЧ

Общество

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что масштабная вакцинация населения во всем мире приведёт к снижению риска заболеваемости коронавирусом в странах, и санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью