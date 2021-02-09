В Подмосковье на ребёнка с крыши здания упала сосулька. Инцидент произошёл на проспекте Ленина в Электростали

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 февраля 2021, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Во вторник, 9 февраля, в больницу города Электростали Московской области поступил ребенок с травмой головы. 12-летний мальчик пострадал в результате падения на него наледи с крыши здания на проспекте Ленина. В травмпункте школьнику врачи наложили швы.

На место происшествия с несовершеннолетним ребёнком оперативно выехала следственная группа. Следователями организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее в регионе было объявлено проведение акции по борьбе с сосульками «Ледниковый период». Подмосковные жители могут сфотографировать сосульку, снежную глыбу или наледь на крыше дома и опубликовать снимок в соцсетях с указанием адреса здания.