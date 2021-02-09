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В Подмосковье на ребёнка с крыши здания упала сосулька. Инцидент произошёл на проспекте Ленина в Электростали

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье на ребёнка с крыши здания упала сосулька. Инцидент произошёл на проспекте Ленина в Электростали
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Во вторник, 9 февраля, в больницу города Электростали Московской области поступил ребенок с травмой головы. 12-летний мальчик пострадал в результате падения на него наледи с крыши здания на проспекте Ленина. В травмпункте школьнику врачи наложили швы.

На место происшествия с несовершеннолетним ребёнком оперативно выехала следственная группа. Следователями организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее в регионе было объявлено проведение акции по борьбе с сосульками «Ледниковый период». Подмосковные жители могут сфотографировать сосульку, снежную глыбу или наледь на крыше дома и опубликовать снимок в соцсетях с указанием адреса здания.

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