В Подмосковье на ребёнка с крыши здания упала сосулька. Инцидент произошёл на проспекте Ленина в Электростали
9 февраля 2021, 17:54[ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 9 февраля, в больницу города Электростали Московской области поступил ребенок с травмой головы. 12-летний мальчик пострадал в результате падения на него наледи с крыши здания на проспекте Ленина. В травмпункте школьнику врачи наложили швы.
На место происшествия с несовершеннолетним ребёнком оперативно выехала следственная группа. Следователями организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
Ранее в регионе было объявлено проведение акции по борьбе с сосульками «Ледниковый период». Подмосковные жители могут сфотографировать сосульку, снежную глыбу или наледь на крыше дома и опубликовать снимок в соцсетях с указанием адреса здания.
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