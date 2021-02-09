В результате аварии под Кропоткиным мужчина застрял в салоне искорёженной машины

8 февраля в районе Кропоткина произошла авария: столкнулись «Daewoo Nexia» и «ВАЗ 2107».
По предварительной информации, водитель отечественного авто не справился с управлением, вылетел на "встречку" и столкнулся с иномаркой. Последнюю от удара повредило так сильно, что самостоятельно выбраться из салона мужчина не смог. Потребовалась помощь спасателей.
Гулькевичский отряд «Кубань-СПАС» вместе с сотрудниками службы спасения Кавказского района при помощи гидравлического инструмента достали пострадавшего, после чего ему наложили шину на повреждённую в результате ДТП ногу. После этого пострадавшего погрузили на носилки и передали врачам для оказания дальнейшей медицинской помощи.
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