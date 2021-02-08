В Чите шестилетний ребенок выпал из окна детской больницы

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8 февраля 2021, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Чите из окна третьего этажа краевой детской клинической больницы выпал шестилетний мальчик.

В результате малыш получил травмы и был переведен в реанимацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следствие считает, что сотрудники больницы не уследили за несовершеннолетним пациентом.

По версии следствия, мальчика в субботу, 6 февраля, привезли в больницу из Борзи для планового лечения. На следующий день во время "тихого часа" мальчик пошёл в туалет и зашёл в одну из рабочих комнат персонала. Ребёнок залез на окно, открыл его и выпал.

По словам главного врача детской клинической больницы Владимира Комарова, в палатах и коридорах отделений больницы ручки на окнах сняты, - пишут читинские СМИ. Минздрав региона проводит проверку.