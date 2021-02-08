В Архангельской области спасли провалившихся под лед рыбаков

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8 февраля 2021, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Архангельской области

зимняя рыбалка, Serguei Fomine/Russian Look

В Архангельской области спасли трех рыбаков, которые на мотобуксировщике провалились под лед. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что мотобуксировщик с рыбаками провалился под лед в Сухом море. Трое мужчин смогли самостоятельно выбраться из воды, однако они полностью промокли. Уточняется, что температура воздуха в Архангельской области сегодня достигает минус 21 градуса, вследствие чего помощь рыбакам потребовалась незамедлительно.

Сотрудники Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России нашли пострадавших в районе острова Мудьюгский через час после поступления сигнала о помощи. Рыбаки были взяты на борт, согреты и эвакуированы на материк.