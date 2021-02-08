10 рыбаков было спасено на озере в Челябинской области

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8 февраля 2021, 08:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено Поисково-спасательной службой Челябинской области

Ночная спасательная операция проходила в выходные на одном из промысловых озер области

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на obzor174.ru спасательная операция состоялась на озере Уелги в Кунашакском районе.

В субботу несмотря на неблагоприятный прогноз погоды местные и заезжие рыбаки остались на озере на ночной подледный лов. Ближе к вечеру, как и сообщалось метеослужбами погода начала меняться: резко понизилась температура воздуха, поднялся порывистый ветер. В итоге, рыбаки заблудились в снежной пурге.

Стоит отметить, что выехавшие на вызов спасатели Мобильного отряда для оказания помощи заблудившемуся рыбаку застали на озере сотрудников пожарной охраны и районного отдела ГО и ЧС. Совместно службы приступили к массовой эвакуации людей.

- Ориентируясь только по навигатору, спасатели собирали рыбаков по одному и по несколько человек сразу (опасаясь замерзнуть и не дождаться утра, многие стали собираться в небольшие группы). Всего за ночь при помощи снегохода и саней спасателями было вывезено 10 человек. В числе спасенных - местные жители, гости из Челябинска и Екатеринбурга, - сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.