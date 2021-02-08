Четыре человека погибли после схода снега с крыши здания в Алтайском крае

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 февраля 2021, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

крыша, фото: pixabay.com

В понедельник, 8 февраля, в селе Смазнево Заринского района в Алтайском крае погибли четыре человека в результате падения снежной массы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Информация об инциденте поступила в 6.09 (мск).

«Четверо из извлеченных из-под снега погибли. Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи», - пояснили в ведомстве. Отмечается, что пострадали три человека.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи. Одного из пострадавших отправили в больницу в Заринск, другие от госпитализации отказались. Есть информация, что два человека получили травмы средней степени тяжести, один - легкой.

В Заринский район выехали заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов и руководитель краевого главка МЧС Александр Макаров. Кроме того, глава Алтайского края Виктор Томенко поручил обратить внимание на опасность обрушения снега и принять неотложные меры по предотвращению возможных ЧП.