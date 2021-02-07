В Воронеже на коляску с младенцем из окна выпал мужчина
7 февраля 2021, 22:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Воронеже на улице Острогожской в микрорайоне Шилово мужчина выпал из окна многоэтажного дома прямо на коляску с пятимесячным младенцем. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил представитель экстренных служб.
Инцидент произошел в четверг. Мать катила коляску с единственным ребенком в семье по улице. Предположительно, местный житель выпал с девятого этажа.
«Мужчина, который выпал с этажа на детскую коляску, - труп. Пятимесячный ребенок из детской коляски умер в машине скорой помощи», - пояснил собеседник.
Следователи проводят проверку, направленную на выяснение всех деталей происшествия.
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