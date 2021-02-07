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В Воронеже на коляску с младенцем из окна выпал мужчина

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Воронеже на коляску с младенцем из окна выпал мужчина
коляска, фото: pixels.com

В Воронеже на улице Острогожской в микрорайоне Шилово мужчина выпал из окна многоэтажного дома прямо на коляску с пятимесячным младенцем. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в четверг. Мать катила коляску с единственным ребенком в семье по улице. Предположительно, местный житель выпал с девятого этажа.

«Мужчина, который выпал с этажа на детскую коляску, - труп. Пятимесячный ребенок из детской коляски умер в машине скорой помощи», - пояснил собеседник.

Следователи проводят проверку, направленную на выяснение всех деталей происшествия.

БА

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