Женщина, мужчина и ребенок погибли из-за отравления угарным газом в Щелково

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7 февраля 2021, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Московской области в воскресенье, 7 февраля, три члена одной семьи - мать, отец и их семилетний сын - скончались в результате отравления угарным газом в Щелково. Дочь погибших - 14-летняя девочка, пострадала и была госпитализирована.

По данным следствия, сегодня около 7 часов глава семейства позвонил на номер скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире. Медики прибыли по вызову и обнаружили мужчину, женщину и мальчика без признаков жизни. 14-летняя девочка находилась в бессознательном состоянии. Она госпитализирована.

Следователи по факту гибели людей из-за отравления угарным газом возбудили уголовное дело. Старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным СКР, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и непосредственно газовое оборудование. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, проведение допросов сотрудников газовой службы, обслуживающей этот дом в Щелково.