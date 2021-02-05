В Кировской области скончалась женщина, получившая травму на пилораме

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5 февраля 2021, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГородКиров.Ru

скорая помощь, pixabay.com

В минувший четверг, 4 февраля, в селе Утманово Подосиновского района на пилораме случилось происшествие. 31-летнюю работницу защемило станком в помещении цеха, где перерабатывалась древесина.

Уточняется, что женщина оказалась зажатой между основанием линии транспортировки горбыля и вращающимся валом. Работница цеха получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

По факту гибели гражданки в ходе проведения работ на пилораме возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.