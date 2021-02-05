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В Перми на одном из предприятий произошел выброс хлора

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Перми на одном из предприятий произошел выброс хлора
фото: pixabay.com

В Перми на одном из предприятий, расположенном в Кировском районе, в пятницу, 5 февраля, произошел выброс хлора. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, инцидент случился в 7:12 утра.

Погибших и пострадавших нет. К настоящему времени последствия выброса хлора ликвидированы.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что выброс хлора произошел из-за разгерметизации производственного оборудования. По сведениям ведомства, рабочие соседнего предприятия были оперативно эвакуированы. Силами 6-й пожарно-спасательной части проведена осадка вещества. «РЕН ТВ» передал, что выброс хлора произошел на предприятии ООО «Промхимпермь». Представители «Промхимперми» пока ситуацию не комментируют.

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