В Перми на одном из предприятий произошел выброс хлора
5 февраля 2021, 10:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
В Перми на одном из предприятий, расположенном в Кировском районе, в пятницу, 5 февраля, произошел выброс хлора. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, инцидент случился в 7:12 утра.
Погибших и пострадавших нет. К настоящему времени последствия выброса хлора ликвидированы.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что выброс хлора произошел из-за разгерметизации производственного оборудования. По сведениям ведомства, рабочие соседнего предприятия были оперативно эвакуированы. Силами 6-й пожарно-спасательной части проведена осадка вещества. «РЕН ТВ» передал, что выброс хлора произошел на предприятии ООО «Промхимпермь». Представители «Промхимперми» пока ситуацию не комментируют.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.